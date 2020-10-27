صحيفة إيرانية تنشر رسما كاريكاتوريا لماكرون على شكل "شيطان"... صورة

نشرت صحيفة "وطن امروز" أو (الوطن اليوم) الكاريكاتور في صفحتها الأولى اليوم الثلاثاء، وعلقت عليه بـ "إبليس باريس"؛ حسب تعبيرها.
صفحه نخست #وطن_امروز، ۶ آبان ماه ۹۹https://t.co/l4DM3goVZT pic.twitter.com/VV6bBdFCeZ— روزنامه وطن امروز (@vatanemrooz) October 26, 2020
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت، صباح اليوم، القائم بالأعمال الفرنسي بشأن مزاعم إهانة النبي محمد.
وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، استنكرت تصريحات الرئيس الفرنسي، داعية الحكومة ووزارة الخارجية الإيرانية إلى إبداء ردود الفعل اللازمة حول هذا الموضوع.
وكان ماكرون، قد قال في وقت سابق تعقيبا، على مقتل معلم نشر رسوما مسيئة للنبي محمد على طلابه، "قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير.. هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين. واستدرك ماكرون، "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر".
كما أكد أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، جرى ترجمتها عبر دعوات لمقاطعة فرنسا ومنتجاتها.
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