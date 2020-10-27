صحيفة إيرانية تنشر رسما كاريكاتوريا لماكرون على شكل "شيطان"... صورة

نشرت صحيفة إيرانية رسما كاريكاتوريا، يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شكل شيطان، وذلك على خلفية تصريحاته، التي أيد فيها نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (ص).

نشرت صحيفة "وطن امروز" أو (الوطن اليوم) الكاريكاتور في صفحتها الأولى اليوم الثلاثاء، وعلقت عليه بـ "إبليس باريس"؛ حسب تعبيرها.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد استدعت، صباح اليوم، القائم بالأعمال الفرنسي بشأن مزاعم إهانة النبي محمد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن "مسؤولا بالوزارة قال للدبلوماسي الفرنسي خلال الاجتماع، إن "إيران ترفض بشدة أي إهانة أو استهانة بنبي الإسلام، والقيم الإسلامية الخالصة من جانب أحد أيا كان منصبه".

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية، استنكرت تصريحات الرئيس الفرنسي، داعية الحكومة ووزارة الخارجية الإيرانية إلى إبداء ردود الفعل اللازمة حول هذا الموضوع.

وكان ماكرون، قد قال في وقت سابق تعقيبا، على مقتل معلم نشر رسوما مسيئة للنبي محمد على طلابه، "قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير.. هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين. واستدرك ماكرون، "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر".

كما أكد أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، جرى ترجمتها عبر دعوات لمقاطعة فرنسا ومنتجاتها.