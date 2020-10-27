ترامب يهاجم بايدن: يقول ما لا يفعل

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالفشل في مواجهة وباء إنفلونزا الخنازير، الذي ظهر عام 2009.

وأضاف: "بايدن لا يعرف شيئا. كل ما يملكه هو الكلام. إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا".

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: " حقق جو بايدن ، نائب الرئيس السابق، فشلا ذريعا في مواجهة وباء إنفلونزا الخنازير عندما كان في موقع المسؤولية".

وكان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، المنتمي للحزب الديمقراطي، وأصبح المرشح الديمقراطي المنافس لترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات.

Joe Biden FAILED BADLY with the Swine Flu Epidemic. He knows nothing. All talk and no action! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

يذكر أن وباء "إنفلونزا الخنازير" ظهر للمرة الأولى في المكسيك في شهر أبريل/ نيسان 2009، واعتبر وباء عالميا في الحادي عشر من يونيو/ حزيران من العام نفسه، بحسب ما ذكره تقرير سابق لـ "بي بي سي".