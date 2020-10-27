بومبيو يتحدث عن الحريات الدينية حول العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحريات الدينية تواجه أوضاعا صعبة في العديد من المناطق حول العالم.

جاء ذلك في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، على "تويتر" اليوم الثلاثاء.

وقال بومبيو إن "الأقليات الدينية تواجه تحديات في الصين"، مضيفا: "تحدث عن ذلك العام الماضي وعما يتعرض له المسلمون الإيغور".

.@SecPompeo speaks on the threat to religious freedom in China and around the world: https://t.co/DC2NXrtiFc. pic.twitter.com/4KjJzJPr1i — Department of State (@StateDept) October 27, 2020

وقال بومبيو إن هناك تحديات تواجه القادة من كل الأديان في الحديث عن الأقليات الدينية.

ويهاجم بومبيو، من حين إلى آخر الصين بسبب ما يقول إنه "اصطهاد يتعرض له الإيغور".

.@SecPompeo challenges leaders of all faiths to speak up for religious minorities. https://t.co/DC2NXrtiFc. pic.twitter.com/EscrK1Sy2w — Department of State (@StateDept) October 27, 2020

وفي تصريح سابق، قال إن "واشنطن تدين استخدام وسائل قسرية للتحكم في سكان الإيغور وأقليات أخرى".

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية تدعو الحزب الشيوعي الصيني لتخفيف الحملات عليهم"، مضيفا: "التاريخ سوف يحكم على تصرفاتنا الحالية".