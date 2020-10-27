بايدن يقول إنه سيوسع نطاق العقوبات على أتباع لوكاشينكو

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه سيُصعد الضغط على مساعدي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الذي فاز مؤخرا في انتخابات تقول المعارضة إنها مزورة.

وأضاف نائب الرئيس السابق في بيان، "يجب على المجتمع الدولي أن يوسع بشكل كبير عقوباته على أتباع لوكاشينكو وأن يجمد الحسابات الخارجية حيث يحتفظون بثرواتهم المسروقة".



وتابع بايدن، "عندما أتولى الرئاسة، سأعمل مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا لوضع خطة للدعم الاقتصادي لبيلاروسيا الديمقراطية وذات السيادة الحقيقية ".

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.

ودعا البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، إلى فرض عقوبات ضد الرئيس البيلاروسي والأشخاص والمسؤولين عن "تزوير نتائج الانتخابات" في بيلاروسيا وحوادث العنف ضد المتظاهرين، مؤكدين عدم اعترافهم بشرعية الرئيس الحالي للبلاد.



وكان الاتحاد الأوروبي أكد، أنه لا يعتبر الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا عادلة ونزيهة، ورفض الاعتراف بنتائجها.