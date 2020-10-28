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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إلقاء كلمة في إطار حملته الإنتخابية في مطار توسون الدولي، ولاية أريزونا، الولايات المتحدة، 19 أكتوبر 2020

    حملة ترامب ترد على اختراق موقعها وتكشف حقيقة تسريب معلومات حساسة

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (49)
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    علقت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، على عملية الاختراق التي طالت الموقع الإلكتروني الخاص بها.

    وقال تيم مورتو، المتحدث باسم الحملة الانتخابية في تغريدة على موقع تويتر، إنه "تم اختراق موقع الحملة الإلكتروني للرئيس ترامب لفترة وجيزة".

    وأكدت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، أن "موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للتشويه يوم الثلاثاء، وأنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم".

    وأضافت الحملة، أنه "لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة، لأنه لا يتم تخزين أي منها بالفعل على الموقع".

    المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة، دونالد ترامب و جو بايدن، 29 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Brian Snyder
    اختراق موقع حملة ترامب.. والمهاجمون: إدارة الرئيس متورطة في نشأة كورونا
    كان مهاجمون استولوا على موقع الحملة الرسمية للرئيس ترامب لفترة وجيزة، ووجهوا رسالة قالوا فيها، "لقد اكتفى العالم من الأخبار الأخبار الكاذبة التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب يوميا.. حان الوقت ليعرف العالم الحقيقة".

    وزعم المهاجمون أيضا، أن "أجهزة متعددة في حملة الرئيس تم اختراقها مما أتاح لهم الوصول الكامل إلى ترامب وأقاربه".

    كما ادعى منفذو الهجوم الإلكتروني، أنهم حصلوا على معلومات سرية تُظهر أن (إدارة ترامب متورطة في أصل فيروس كورونا)".

    وأشار المهاجمون، إلى أن "الرئيس ترامب تواطأ مع جهات أجنبية للتلاعب بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020".

    وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر"، "لا يوجد أي دليل على أن منفذي الهجوم تمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات".

    وتضمنت الرسالة التي وجهها منفذو الهجوم، "عناوين لمحفظتي عملات مشفرة" وحثت زوار الموقع على "التصويت" لـ (معرفة ما إذا كان يجب أو لا ينبغي الإفصاح عن المعلومات السرية المزعومة) عن طريق إرسال الأموال إلى إحدى المحفظتين".

    وهو ما يعتبر عملية احتيال محتملة، حيث اخترقت حسابات شخصيات شهيرة بموقع تويتر، من بينها حساب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وطالبت بدفع عملات رقمية كتبرعات في يوليو/تموز من العام الجاري.

    ويأتي الاختراق قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في وقت تتهم فيه جهات حكومية واستخباراتية أمريكية دولا خارجية بمحاولة التدخل في السابق الانتخابي.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (49)

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    اختراق موقع حملة ترامب.. والمهاجمون: إدارة الرئيس متورطة في نشأة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الأمريكية 2020, ترامب, موقع, اختراق, حملة ترامب الانتخابية
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