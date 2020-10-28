أمريكا... الحكم بالسجن 120 عاما لمؤسس جمعية استخدمت النساء لابتزاز عملائها

هذا ووصف رونييه جمعيته بأنها ساعدت على تطوير شخصية الإنسان، في وقت انتشر صيت جمعيته في هوليوود وبين طبقة رجال الأعمال.

وبحسب الادعاء، كان رونييه محتالا وصنع لنفسه جيشا من النساء، وخلص الادعاء إلى أن النساء كن يتعرضن للاستعباد الجنسي، ووسمهن بالأحرف الأولى من اسم رونييه، واتباع نظام غذائي مجحف وابتزاز المال.

كما طلب من النساء تقديم صور عارية ومعلومات تدينهن في حالة انفصالهن عن الجمعية في المستقبل.

وخلال المحاكمة، تم الاستماع إلى إفادات 15 من ضحايا رونييه في الوقت نفسه، تم استجواب أكثر من 50 شخصا المحكمة، زاعمين أن تدريبات الجمعية حسنت حياتهم، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

بالإضافة إلى السجن المؤبد، تم الحكم على الجهة المدعى عليها بغرامة وقدرها 1.75 مليون دولار، كما وأدينت كلير برونفمان ابنة الملياردير في قضية عبادة الجنس، كما أقر العديد من الأشخاص بالذنب.