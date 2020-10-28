تركيا تهدد بـ"القوة" ردا على مساعي فرض أمر واقع شرقي المتوسط

أكد حزب "العدالة والتنمية" التركي، أن "أنقرة تمتلك القوة والخبرة والعزيمة اللازمة للرد المناسب على الأطراف الساعية إلى فرض الأمر الواقع شرقي المتوسط".

وقال الناطق باسم الحزب الحاكم في تركيا عمر جليك، في مؤتمر صحفي، إن "تركيا لن تسمح باستغلال اليونان للمفاوضات من أجل فرض أمر واقع شرقي المتوسط"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف جليك: "باب التفاوض مع اليونان مفتوح دائما، في حال تخلت عن محاولات فرض الأمر الواقع"، موضحا أن سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب تجري أنشطة المسح السيزمي في الفترة بين 25 أكتوبر ولغاية 4 نوفمبر المقبل، على بعد 440 كم من السواحل اليونانية، و130 كم من السواحل التركية".

وشدد الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، على أن "أنقرة تهدف من خلال أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، إلى حماية مصالحها وحقوق شمال قبرص التركية"، مشيرا إلى أن عددا من خبراء القانون الدولي في اليونان، يرفضون صحة المزاعم التي تطلقها بلادهم بخصوص حدود الدول شرقي المتوسط، وأن عددا منهم لا يعبر عن رأيه بشكل واضح، خوفا من تعرضهم لضغوطات.