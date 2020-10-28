تسجيل
07:11 GMT28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

    للمرة الثالثة خلال شهر... وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يلتقيان في تل أبيب

    © AFP 2020 / OLIVIER DOULIERY
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/1046072168_0:0:3001:1690_1200x675_80_0_0_df6723e7c1071536f1a8598c07440a80.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202010281046989437-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8/

    يلتقي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بنظيره الإسرائيلي بيني غانتس، غدا الخميس، للمرة الثالثة في غضون شهر، بحسب إعلام عبري.

    وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان" إنه من المتوقع أن يبحث إسبر وغانتس "سلسلة التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل مقابل بيع واشنطن مقاتلات إف 35 للإمارات".

    وأمس الثلاثاء، كشفت قناة عبرية النقاب، عن إمكانية حصول إسرائيل، قريبا، على "أم القنابل"، في إطار التزام واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري لتل أبيب بالشرق الأوسط.

    قنبلة موجهة إسرائيلية Spice
    © CC BY 3.0 / KGyST / Rafael Spice
    "تصل لعمق 60 مترا تحت الأرض"… إسرائيل في طريقها للحصول على "أم القنابل"

    وأفادت القناة العبرية الـ"12"، بأن أعضاء من الكونغرس الأمريكي، من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تقدموا بمشروع قانون يقضي ببيع قنابل تدمير المخابئ والأقبية إلى إسرائيل (خارقة للتحصينات)، ويخضع مشروع القانون لتشاور "البنتاغون" مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

    وذكرت أن الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في الولايات المتحدة تقدما بطلب يقضي بتغيير القوانين في البلاد التي تحذر بيع "أم القنابل" خارج الولايات المتحدة، والسماح ببيعها لإسرائيل فحسب، دون غيرها حول العالم، بهدف الحفاظ على التفوق النوعي لها في الشرق الأوسط.

    وأوضحت أن القنبلة التي تسمى "GBU-57" تزن 14 طنا، وتتمتع بقدرة تمنحها اختراق عمق يصل حتى 60 مترا تحت الأرض، وهي أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، يمكنها إلحاق الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية.

    وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن لدى إسرائيل طائرات " "هيركوليز"، يمكنها حمل مثل هذه القنابل.

    والجمعة الماضية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع غانتس، عدم معارضة تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات "إف 35" للإمارات، في إطار اتفاق السلام الموقع بين تل أبيب وأبوظبي برعاية أمريكية منتصف الشهر الماضي.

    وقبل ذلك بيوم واحد، وقع الوزير غانتس اتفاقا مع نظيره الأمريكي إسبر، يؤكد التزام واشنطن الاستراتيجي بالتفوق النوعي العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط.

    والأحد الماضي، أفادت هيئة البث الرسمية بأن إسرائيل قررت توسيع أسطولها من مقاتلات الـ "إف 35" من خلال شراء 10 مقاتلات إضافية من واشنطن.

    وأوضحت أن الحديث يدور عن 10 طائرات "إف 35"، تتسلمها إسرائيل بعد أن يكتمل في 2024 وصول 50 طائرة من ذات الطراز تم شراؤها ضمن صفقة سابقة.

    انظر أيضا:

    خبير يكشف سر التحذيرات الإسرائيلية من بيع طائرات "إف-35" إلى السعودية
    إعلام: إسرائيل قررت شراء 10 مقاتلات "إف 35" إضافية
    تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35"
    لبنان يعلن إحراز تقدم في ملف تشكيل الحكومة... تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية "إف 35"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان بلاد العجائب، للمصور التشيكي يبتر سيتش، الذي دخل ضمن قائمة توب 50 صورة من هواة الطبيعة/ المناظر الطبيعية في مسابقة جائزة إبسون بانو للتصوير البنورامي الدولية
    بانوراما تحبس الأنفاس... جوائز إبسون بانو الدولية للتصوير البانورامي لعام 2020
    الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي تدهش البحرية البريطانية
    الغواصات الروسية في المحيط الأطلسي "تدهش" البحرية البريطانية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوربية
    اتفاق إماراتي إسرائيلي لنقل النفط إلى الأسواق الأوروبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك