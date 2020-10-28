رئيس البرلمان الإيراني يعلن إصابته بفيروس "كورونا" ودخوله الحجر الصحي

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.

وقال قاليباف، عبر "توتير": "لقد أصيب أحد أعضاء مكتبي بكورونا، لذا أجريت التحاليل عند منتصف ليلة أمس وأثبتت إصابتي بالفيروس"، مؤكدا أنه دخل الحجر الصحي، وأنه سيتابع أعماله من هناك.

یکی از همکاران دفترم به ⁧#کرونا⁩ مبتلا شد، نیمه‌شب پاسخ تست بنده هم اعلام و کرونا مثبت شد.



در حال حاضر در قرنطینه هستم و به امید خدا، پیگیر امور و وظایف محوله خواهم بود. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) October 28, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا في البلاد. وقالت الصحة في بيان لها: "رقم قياسي جديد في الإصابات باقترابها من 7 آلاف حالة (6968 حالة)، و346 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في إيران 581824 شخصا، بينهم 4995 في حالة حرجة، وإجمالي الوفيات 33499 حالة.

وأصيب عدد من المسؤولين الإيرانيين بالفيروس، من بينهم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، وعلي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلا أنهم تماثلوا للشفاء.