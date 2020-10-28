تركيا تندد برسم يسخر من أردوغان في مجلة "شارلي إبدو"

وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، على "تويتر" يقول "ندين بشدة ما نشر عن رئيسنا في المجلة الفرنسية التي لا تحترم أي عقيدة أو قدسية أو قيم".
Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 27, 2020
وقال "إنهم يعرضون فقط بذاءاتهم وفجورهم. أي اعتداء على الحقوق الشخصية ليس دعابة أو حرية تعبير".
وأظهرت الرسوم الكاريكاتيرية على غلاف شارلي إبدو أردوغان جالسا بملابسه الداخلية ممسكا بمشروب معلب مع امرأة ترتدي الحجاب.
وقال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن "أجندة ماكرون المناهضة للمسلمين تؤتي ثمارها".
French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2020
وكتب ألتون على "تويتر" يقول "ندين هذه المحاولة الأكثر إثارة للاشمئزاز من جانب هذه المطبوعة لنشر عنصريتها الثقافية وكراهيتها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)