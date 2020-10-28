الرئيس الإيراني: التقليل من احترام النبي عمل غير أخلاقي ويشجع على العنف

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن السخرية من نبي الإسلام تعتبر تشجيعا على العنف، وذلك وسط جدل أثارته تصريحات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعليقا على حادث ذبح مدرس فرنسي عرض رسوما ساخرة للنبي على طلابه في المدرسة.

القاهرة - سبوتنيك. ونقل عنه موقع الحكومة خلال اجتماع اليوم الأربعاء أن :"التقليل من احترام النبي عمل غير أخلاقي ويشجع على العنف"، وتابع قائلا: "من يدعون الديمقراطية لديهم ثقافة وديمقراطية تشجع على العنف وإهانة الآخر".

وأضاف روحاني: "هل تعني الحرية التخلي عن الأخلاق؟ الحرية مقترنة بالأخلاق".

وأدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، موقف باريس إزاء الإساءات المتكررة لنبي الإسلام (محمد) في فرنسا، وما وصفوه بـ"خطاب الكراهية والإساءة" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال الأسابيع الماضية، نشرت في فرنسا رسوما مسيئة للنبي (محمد)، والتي أثارت استياء العديد من البلدان العربية والإسلامية، لكن الرئيس ماكرون علق على الأمر، بأن الدولة لن تتدخل في شؤون الصحافة ولن تعرقل حرية التعبير عن الرأي.

وتوترت الأمور في فرنسا بشكل كبير، بعد مقتل مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني، بسبب عرض الأول على تلاميذه، رسوما مسيئة للنبي (محمد). لكن التوتر بلغ ذروته بعدما قال ماكرون إن فرنسا ستواصل نشر الرسوم الساخرة.