رئيس جنوب أفريقيا يخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

قال مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إن الرئيس يخضع للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة ضيف في مأدبة عشاء خيرية حضرها بفيروس كورونا.

وجنوب أفريقيا، صاحبة الاقتصاد الأكثر تقدما في القارة، هي الأكثر تضررا بالفيروس في أفريقيا إذ تجاوزت الإصابات فيها 700 ألف وقاربت الوفيات نحو 20 ألف وفاة، لكن الحالات الجديدة بلغت ذروتها في أواخر يوليو تموز قبل أن تنخفض بشدة.

ومكن تراجع معدل الإصابة رامافوزا من تخفيف أحد أشد عمليات الإغلاق صرامة في العالم في شهر سبتمبر أيلول، وفي الشهر التالي فتحت جنوب أفريقيا حدودها للوافدين الأجانب بعد حظر دام ستة أشهر.

لكن وزير الصحة زويلي مخيزي حذر الأسبوع الماضي من خطر حدوث موجة ثانية من الإصابات قد تؤدي إلى مراجعة إجراءات العزل العام، بعد أن ارتفعت الإصابات بشدة في مدينة كيب تاون السياحية.

وقال بيان من مكتب رامافوزا "بدأ الرئيس سيريل رامافوزا فترة الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة ضيف في مأدبة عشاء حضرها يوم السبت 24 أكتوبر 2020 بكوفيد-19".

وأضاف أن العشاء حضره 35 ضيفا والتزموا ببروتوكولات التباعد الصارمة. وفقا لـ "رويترز".

وقال البيان "الرئيس لا يعاني من أي أعراض حاليا، وتماشيا مع النصائح الصحية لكوفيد-19 سيخضع للفحوص في حالة ظهور الأعراض".