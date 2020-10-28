اصطدام سفينة إيرانية بصخور وتسرب الماء بداخلها... والإمارات تتدخل

نقلت وسائل إيرانية، عن مدير عام الموانئ في محافظة هرمزجان جنوب إيران، علي رضا محمد كرجي، قوله: إن "سفينة شحن إيرانية تم إنقاذها من الغرق بعد دخولها ميناء الحمرية في مدينة الشارقة بالإمارات.

وقال كرجي، في تصريح لموقع "مانا" الإخباري التابع لمصلحة الموانئ الإيرانية، إن "عملية إنقاذها تمت بتعاون ومساعدة قوات خفر السواحل الإماراتية"، موضحا أن السفينة الإيرانية تعرضت لمشاكل "فنية في نظام الدفع لسفينة الشحن التجارية واصطدمت بصخور عند مدخل ميناء الحمرية بالإمارات، وتم إنقاذ هذه السفينة من الغرق".

ولفت إلى أن "سفينة الشحن التجارية التي تحمل 500 طن من البضائع المصدرة، تعرضت لخلل فني في نظام الدفع ثم اصطدمت بصخور في مدخل ميناء الحمرية، الأمر الذي أدى إلى حدوث تمزق وتسرب الماء داخل السفينة".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أنه "بموافقة خفر السواحل الإماراتي وبالتنسيق مع مركز هرمزغان للبحث والإنقاذ البحري والحماية البحرية والسلامة في ميناء لنجة جنوب إيران، تم إرسال فريق إنقاذ إلى موقع الاصطدام في الإمارات".

وأفاد كرجي بتفاصيل أخرى عن عملية الإنقاذ، مشيرا إلى أنها جرت "في المياه الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتمت بالتعاون وبمساعدة خفر السواحل الإماراتي وفريق مكون من مركز البحث والإنقاذ التابع لموانئ هرمزغان والإدارة البحرية وميناء لنجة، وممثل الشحن في ميناء الحمرية في الإمارات".