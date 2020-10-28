يمكن رؤيتها بالعين المجردة...العالم يشهد ظاهرة فلكية نادرة

سيظهر القمر الكامل الثاني في الشهر، في اليوم الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

هذه الظاهرة، عندما يرتفع البدر في السماء مرتين في شهر تقويمي، لا تحدث كثيرًا.

من المعروف أن القمر الأزرق يظهر عادة مرة واحدة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، والظاهرة التالية يمكن رؤيتها فقط في عام 2023. سيكون القمر الأزرق مرئيًا في العديد من المناطق حول العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية والجنوبية وأفريقيا وكل أوروبا ومعظم آسيا. سيكون البدر مرئيًا أيضًا في غرب أستراليا.