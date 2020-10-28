بيلاروسيا...طرد الطلاب الذين شاركوا بالاحتجاجات من الجامعات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا ليودميلا فيسوتسكايا لوكالة "سبوتنيك" أن حالات طرد الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها من الجامعات البيلاروسية قليلة، ومعظمهم يواصلون العملية التعليمية.

وكان قد قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق خلال اجتماع: "إنه يجب طرد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات غير المصرح بها من الجامعات، وأوعز بإرسال بعضهم "إلى الجيش" وبعضهم الآخر إلى "الشارع"".

وقالت فيسوتسكايا: "بالطبع، حالات الطرد قليلة. معظم الطلاب ما زالوا يدرسون في الجامعات". في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الوزارة ليس لديها بيانات دقيقة عن عدد الطلاب الذين تم طردهم بعد المشاركة في مثل هذه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.