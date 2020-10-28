بومبيو: الصين تتصرف "كحيوان مفترس" في سريلانكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء إن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف "كحيوان مفترس" في سريلانكا، فيما يواصل توجيه سهام الانتقادات لبكين خلال جولته الآسيوية.

ووصل بومبيو إلى سريلانكا قادما من الهند في إطار جولة من أربع محطات تهدف إلى دعم الحلفاء في مواجهة التوسعات السياسية والعسكرية المتزايدة للصين في المنطقة في السنوات الماضية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في العاصمة كولومبو، "يتبين لنا من الاتفاقات السيئة وانتهاك السيادة وانعدام القانون في البر والبحر أن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف كحيوان مفترس.. تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، فنحن هنا كصديق وشريك". وعلى عكس الهند، التي تخوض مواجهة عسكرية مع الصين وكانت المحطة الأولى في رحلة بومبيو، فإن سريلانكا حليف وثيق لبكين.

واستثمرت الصين مليارات الدولارات في الموانئ والطرق السريعة في سريلانكا في إطار مبادرتها (الحزام والطريق) المتعلقة بروابط النقل والطاقة، وهو برنامج تعتقد الولايات المتحدة أنه يهدف لجر البلدان الصغيرة إلى مصيدة الديون. وقال وزير خارجية سريلانكا دينيش جوناواردينا إن بلاده تريد السلام والعلاقات الطيبة مع الجميع.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "سريلانكا دولة محايدة تنتهج سياسة عدم الانحياز وملتزمة بالسلام... نأمل أن تستمر علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الأخرى".