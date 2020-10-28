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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يستضيفان فعالية بمناسبة هالوين في فناء البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة 25 أكتوبر 2020

    ترامب يتوقع انضمام 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل

    © REUTERS / Ken Cedeno
    العالم
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    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (25)
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    توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "تنضم نحو 10 دول في الشرق الأوسط إلى معاهدات السلام مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن إدارته "تسعى لتحقيق السلام بطريقة مختلفة عن الإدارات السابقة".

    من الأرشيف - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في لندن، بريطانيا، 4 ديسمبر 2020
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    وقال ترامب: "نعمل حاليا مع 5 دول لكن من المرجح وصول عددها إلى 9 أو 10 دول"، متابعا: "في نهاية المطاف، اعتقد أنها ستنضم جميعها إلى اتفاقيات السلام. نعمل بشكل دؤوب حاليا لذلك اعتقد أن هذه الاتفاقيات ستعقد بعد الانتخابات لا سيما وأنا مشارك في جميع هذه الاتفاقيات"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

    وأضاف: "سنحقق السلام في الشرق الأوسط دون دفع أي أموال أو سفك الدماء. من المؤكد توقيع 5 دول على اتفاقيات وأنا أعتقد أن 5 دول أخرى ستنضم إليها قريبا".

    وقال الرئيس الأمريكي إنه "يحترم كثيرا الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل. فولي عهد أبوظبي قائد ومحارب عظيم. الأمر أيضا صحيح للعاهل البحريني، أما بالنسبة للسودان فقام بخطوة رائعة لا سيما مع العداء السابق بينه وبين إسرائيل. عملنا بطريقة جد مختلفة عما كانوا يفعلونه لمدة 30 عاما لذلك نحن متحمسون جدا".

    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (25)

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    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, دونالد ترامب, أمريكا, إسرائيل
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