أردوغان: القوات التركية قد تنفذ عملية جديدة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القوات المسلحة التركية قد تنفذ عملية جديدة في سوريا إذا لم يبتعد الإرهابيون عن الحدود التركية.

وأضاف أردوغان في خطاب برلماني في أنقرة، اليوم الأربعاء، إن "التهديدات من سوريا ضد بلدنا مستمرة، ومؤخراً تم تحييد الإرهابيين الذين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية على أراضينا. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحاول إنشاء منطقة حرب جديدة على طول الحدود السورية العراقية، وهي نذير لمآسي جديدة".

وتابع الرئيس التركي أن "القوات المسلحة التركية قادرة على تطهير سوريا من كل التنظيمات الإرهابية".

وبحسب قرار البرلمان التركي، تم تمديد تفويض استخدام القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أكد، في وقت سابق، أن انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة الموجودة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، غير وارد وغير قابلة للمساومة.