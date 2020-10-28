إسرائيل وأمريكا توقعان اتفاق تعاون علمي معدل ينهي حظر تمويل مشاريع في الضفة والجولان

وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الأربعاء، اتفاق تعاون في البحث العلمي والتكنولوجيا من شأنه إنهاء حظر على تمويل مشاريع في أراضي عام 1967 والجولان، ما اعتبرته تل أبيب تأكيدا لاعتراف واشنطن بسيادتها على مستوطنات هاتين المنطقتين.

القاهرة-سبوتنيك. وتم التوقيع بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وقال نتنياهو خلال مراسم التوقيع: "أعتقد أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفتح المجال للالتزام في البحث العلمي، وهو انتصار على كل من يدعي عدم أحقيتنا في ما وراء حدود 67، مضيفا: "عازمون على أن نبني حياتنا على هذه الأرض ولن نتركها".

وقال السفير الأمريكي في كلمته: "نحتاج لمراجعة تقصي الحدود الجغرافية أمام الأبحاث الأمريكية الإسرائيلية"، مضيفا أن اتفاق التعاون المعدل " لن تحده التحديدات الجغرافية".

وفي وقت سابق، بحث وزير الدفاع الإسرائيلي ملف الأسلحة المتوقع أن تبيعها الولايات المتحدة لبعض دول الجوار الإسرائيلي، كجزء من اتفاقيات التطبيع.

وذكر الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، أن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، ناقشا التعويضات لإسرائيل، في أعقاب صفقة F-35 المتوقعة، بين الولايات المتحدة والإمارات، فيما نوقشت صفقة لشراء مقاتلات ومروحيات ودفاع جوي، وأسلحة خاصة من شأنها الحفاظ على تفوّق إسرائيل في المنطقة.