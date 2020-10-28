القوات المسلحة الأذربيجانية تقصف مدينة ستيباناكيرت

وقالت صفحة الخدمة على فيسبوك: "العدو يقصف العاصمة ستيباناكيرت من نظام إطلاق الصواريخ "سميرتش"، ويجري تحديد البيانات الخاصة بالضحايا. وتم الإعلان عن إنذار جوي في ستيباناكيرت".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي. وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.