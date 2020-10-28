تايلاند تمدد حالة الطوارئ حتى 30 نوفمبر

أعلن مجلس الوزراء التايلاندي، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 30 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وقال السكرتير الصحفي للحكومة التايلاندية راتشاد تاناديريك: "وافق مجلس الوزراء على قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع مناطق المملكة لشهر إضافي حتى 30 نوفمبر 2020".

وأعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، أن الحالات الجديدة تضمنت 12 تايلانديا ووافدا فرنسيا وتم اكتشافهم جميعا في الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و759 حالة، توفي منها 59، فيما تعافت 3551 حالة، بينما ما يزال هناك 136 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.