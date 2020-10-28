4 مراحل... ألمانيا ترفع الحد الأدنى للأجور على الرغم من جائحة "كورونا"

وافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على زيادة الحد الأدنى للأجور على أربع مراحل بحيث يبلغ 10.45 يورو (12.35 دولار) في الساعة بحلول منتصف 2022 في إطار جهودها لدعم الطلب المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتعد هذه الزيادة، التي اقترحتها لجنة في يونيو/ حزيران، رابع زيادة في الحد الأدنى للأجور على المستوى المحلي. وتأتي على الرغم من مطالبات أرباب الأعمال بإبقائه دون تغيير بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وحددت ألمانيا الحد الأدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في 2015 ثم رفعته في 2017 إلى 8.84 يورو ثم إلى 9.35 يورو في 2020.

ووافقت الحكومة على مسودة قانون قدمه وزير العمل هوبرتوس هايل، وسترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 يورو اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021 ثم إلى 9.60 اعتبارا من يونيو/ حزيران 2021 وسيزيد إلى 9.82 يورو اعتبارا من يناير كانون الثاني 2022 ليصل أخيرا إلى 10.45 يورو اعتبارا من يونيو/ حزيران 2022، بحسب ما نقلت "رويترز".

وسيستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور مليونا عامل في الاقتصاد الألماني يعملون في وظائف تتراوح بين خدمات توريد الطعام وتوصيل الطرود.

هذا وأعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، في وقت سابق، إن شركة "بيونتيخ" الألمانية ستسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب. وردا على سؤال حول موعد بدء التطعيم، أشار الوزير إلى أن "هذا يمكن أن يحدث في نهاية العام".