حكومة فيتنام تعلن زيارة بومبيو للبلاد ضمن جولته الآسيوية

أعلنت حكومة فيتنام أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور البلاد، يومي الخميس والجمعة، ضمن جولته الآسيوية.

ووصل بومبيو إلى سريلانكا قادما من الهند في إطار جولة من أربع محطات تهدف إلى دعم الحلفاء في مواجهة التوسعات السياسية والعسكرية المتزايدة للصين في المنطقة في السنوات الماضية، بحسب وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يعقد بومبيو اجتماعات في إندونيسيا، غدا الخميس.

وجاء الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى فيتنام، في بيان مقتضب على الموقع الإخباري للحكومة اليوم الأربعاء، بحسب "رويترز".

ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيضيف فيتنام إلى جولته التي تشمل أربع دول.

من ناحية أخرى قال بومبيو، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستفتح سفارة في جزر المالديف للمرة الأولى.