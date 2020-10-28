أردوغان ينشد "طلع البدر علينا" ويثير تفاعلا عربيا واسعا... فيديو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن العالم يمر بمرحلة انتشر فيها العداء للإسلام والمسلمين، والإساءة للرسول، كالسرطان الخبيث وخاصة بين السياسيين الأوروبيين، في كلمة شهدت ترديده أنشودة إسلامية شهيرة.

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مقر البرلمان في العاصمة أنقرة، أنه "شرف لهم الوقوف بصدق ضد الإساءة للرسول محمد. وأنه لا يمكن أن يكون المسلم إرهابيا ولا الإرهابي مسلما".

واستطرد: "دعونا نرد على أولئك الذين يحاولون تشجيع قلوبهم المظلمة عبر الدفاع عن الإساءة للرسول، بتكرار ما قاله سكان المدينة (المنورة) قبل 1442 عاما".

وقرأ أردوغان بعدها بعض الأبيات من أنشودة "طلع البدر علينا". حظيت هذ اللحظة بتداول وتفاعل واسع من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف: "لا تستحق فرنسا وأوروبا بشكل عام السياسات الشريرة والاستفزازية والقبيحة التي ينتهجها ماكرون ومن ينتمون لنفس عقليته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

ووجه حديثه للدول الغربية، قائلا: "ألستم من قتل مئات الآلاف في رواندا؟ ألستم من قتل الملايين في الجزائر؟ ألستم من دخل إلى كل بلد أفريقي بذريعة وجود الماس والفوسفات والذهب وقتلتموهم؟ أنتم قتلة".