ترامب يهاجم "تويتر": يرفض أي حديث عن فساد بايدن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شركة "تويتر" ترفض ذكر أي شيء عن فساد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.

وكتب تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها: "إنها لشيء مدهش. إنهم يرفضون السماح بذكر أي شيء عن قصة فساد بايدن".

ويتنافس الرجلان (بايدن وترامب) على للوصول إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

It’s amazing. Twitter refuses to allow the any mention of the Biden corruption story which was carried so well on @TuckerCarlson last night. It’s the biggest story and Big Tech, together with the Lamestream Media, isn’t allowing a word to be said about it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ويضيف: "هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين وتجمعهم".