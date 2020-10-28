ألمانيا تفرض "حجرا صحيا محدودا" بسبب انتشار كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمؤتمر صحفي في برلين عقب اجتماع عبر الإنترنت مع رؤساء الولايات الفيدرالية بشأن مكافحة وباء كورونا، عن فرض "حجر صحي محدود" بسبب انتشار الفيروس، يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين 2 نوفمبر وحتى نهاية الشهر ذاته.

برلين - سبوتنيك. وقالت ميركل: "ابتداء من 2 نوفمبر، مرة ثانية سيكون تقييدا محدودا حتى نهاية نوفمبر، مضيفة أن كل هذا يتم من أجل "التمكن من إحياء الحياة الاجتماعية في ديسمبر".

قالت المستشارة: "إن وضع فيروس كورونا خطير للغاية وإن سرعة انتشاره عالية جدا، وتابعت ميركل "علينا أن نتحرك فورا لتفادي حالة طوارئ صحية على مستوى البلاد".

وأوضحت أنه اعتبارا من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، تغلق المسارح ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية ومراكز التجميل والفنادق ومطاعم الوجبات السريعة تعمل للتوصيل فقط.

أبلغت مصادر "رويترز" اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء وزارات الولايات قد اتفقوا على حزمة دعم جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا تصل إلى عشرة مليارات يورو (11.82 مليار دولار) من أجل تعويض الشركات المضطرة إلى إيقاف أعمالها بسبب جولة جديدة من إجراءات الإغلاق العام.

وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على 75 بالمئة من قيمة فاقد مبيعاتها في نوفمبر/ تشرين الثاني. وستحصل الشركات الكبيرة على 70% من فاقد إيرادات الشهر المقبل.