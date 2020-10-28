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    حادثة منشأة نطنز النووية في إيران

    الأقمار الصناعية ترصد "مفاجأة" لإسرائيل تحت أرض إيران.. صور

    © AFP 2020 / HANDOUT
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    نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية تظهر أن إيران بدأت بناء منشأة نووية جديدة داخل مجمع "نطنز" النووي، الذي تعرض لتفجير، في تموز/ يوليو الماضي.

    وأظهرت الصور التي نشرتها مؤسسة "بلانت لابس" التي مقرها سان فرانسيسكو، أن إيران شقت منذ آب/ أغسطس، طريقا جديدا إلى الجنوب من نطنز باتجاه ما يعتقد المحللون أنه ميدان رماية سابق لقوات الأمن في المنشأة.

    وجاء نشر الصور بعد موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس على بناء منشأة نووية جديدة، حسبما ذكرت "أسوشيتد برس"، التي أشارت إلى أن صورة نشرت أول من أمس تظهر إخلاء الموقع بما يبدو أنها معدات بناء هناك.

    ولم يصدر أي تعليق من إيران حول التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الأمريكية.

    ويعتقد محللون في مركز "جيمس مارتن" لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية أن أعمال تنقيب تجري حاليا في الموقع.

     وقال جيفري لويس الخبير في المعهد الذي يدرس برنامج إيران النووي إن "هذا الطريق يدخل أيضا إلى عمق الجبال، لذا فربما يقومون ببعض الإنشاءات في الخارج وسوف يكون هناك نفق في الجبال. أو ربما أنهم سيبنونه بالكامل في قلب الجبل".

    من جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء الماضي، إن مفتشي الوكالة كانوا على علم بعملية البناء.

    وأوضح أن إيران أبلغت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين يواصلون أعمال التفتيش في المواقع الإيرانية على الرغم من انهيار الاتفاق النووي.

    ​وأضاف: "هذا يعني أنهم بدأوا، لكنها لم تكتمل. إنها عملية طويلة".

    إطلاق صاروخ بالستي إيراني
    © AP Photo / Iranian Defense Ministry
    تهديد إسرائيلي بحرب شاملة وسيول دماء ردا على امتلاك إيران قنبلة نووية

    وكان علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قد قال للتلفزيون الحكومي الشهر الماضي، إن المنشأة المدمرة فوق الأرض استُبدلت بها أخرى "في قلب الجبال المحيطة بنطنز".

    وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، رغم أن الدول الغربية تخشى أن تستخدمه لامتلاك أسلحة نووية.

    وقبل أيام هدد مسؤول استخباراتي إسرائيلي، بحرب شاملة وواسعة وسيول من الدماء حال نجاح إيران في امتلاك قنبلة نووية.

    وقال الضابط درور شالوم، رئيس شعبة البحوث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن "إيران تستطيع إنتاج قنبلة نووية خلال سنتين" وشرح ذلك قائلا "يحتاجون ستة أشهر لتخصيب اليورانيوم كي يصلوا إلى درجة ملائمة للقنبلة، لكن سيحتاجون إلى رؤوس نووية للصواريخ وهذه التقنيات تحتاج إلى نحو سنتين".

    وحول رد فعل تل أبيب حيال ذلك قال: "العالم لن يدعهم يصلون لذلك، وقد نكون نحن. إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية بأي ثمن. والثمن سيكون حربًا شاملة وواسعة وسيلًا من الدماء في لبنان وسوريا وإيران وإسرائيل وربما غزة وأماكن اخرى وسيكون هناك الكثير من القتلى".

    فيما قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة حيدر علي بلوجي، إن إسرائيل تمتلك مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل، مشددا على ضرورة أن يرغمها المجتمع الدولي للتخلي عن تلك الأسلحة وتدميرها تماما.

    انظر أيضا:

    إيران تكشف لأول مرة "طريقة الرد" على تفجير منشأة "نطنز" النووية
    طهران تهدد بالرد إذا ما ثبت ضلوع عناصر خارجية في تفجير "نطنز"
    المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران: تم تحديد سبب تفجير منشأة "نطنز" النووية
    الكلمات الدلالية:
    الأمن النووي, الردع النووي, إسرائيل, إيران
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