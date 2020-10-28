ماكرون يقرر العودة لإجراءات العزل الشامل في فرنسا بداية من الجمعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستعود لتطبيق إجراءات العزل العام على مستوى البلاد اعتبارا من الأسبوع الجاري، لمواجهة جائحة كورونا.

ونقل موقع "ذا لوكال فرانس" عن ماكرون قوله في خطاب متلفز للأمة "قررت أنه يتعين العودة لإجراءات العزل اعتبارا من يوم الجمعة".

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار احتواء جائحة كوفيد-19 التي تنطوي مجددا على تهديد بالخروج عن السيطرة.

وتعيد الإجراءات الجديدة للأذهان إجراءات العزل العام التي فُرضت في فرنسا لمدة ثمانية أسابيع في الربيع عندما وصلت الإصابات والوفيات من المرض إلى ذروتها.

لكن على خلاف العزل العام السابق، قال ماكرون إن أغلب المدارس ستبقى مفتوحة.

وسجلت فرنسا أمس الثلاثاء 523 وفاة بالمرض في 24 ساعة وهو أعلى معدل يومي منذ أبريل/ نيسان عندما كان التفشي في ذروته.

وحذر أطباء من أن وحدات العناية المركزة على وشك الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

ووفقا لبيانات "رويترز" فقد تخطت وفيات كورونا في فرنسا 35 ألفا وهو سابع أعلى حصيلة وفيات بهذا المرض في العالم.