هكذا أربكت واشنطن عملية اختيار مدير جديد لمنظمة التجارة العالمية

تسبب رفض الولايات المتحدة، المرشحة النيجيرية لقيادة منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، في إرباك عملية اختيار مدير جديد للمنظمة.

وكان ثلاثة سفراء لمنظمة التجارة، مكلفون باختيار خلف البرازيلي روبرتو أزيفيدو، قد اتفقوا على وزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونجو-إيويالا نظرا لحصولها على دعم واسع من شتى المناطق، بحسب "رويترز".

ويكلل قرارهم، الذي ينتظر موافقة أعضاء منظمة التجارة، عملية اختيار استغرقت أكثر من أربعة أشهر وشهدت حملات ضغط مكثفة ومنافسة مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج-هي في الجولة الأخيرة.

وأبلغ رئيس مجلس السفراء الثلاثة أعضاء المنظمة بالتوصية خلال اجتماع انعقد اليوم.

غير أن الولايات المتحدة قالت إنها لا تساند أوكونجو-إيويالا، ويتطلب القرار إجماع الأصوات، مما يعني أن بوسع أي عضو من أعضاء المنظمة منع تعيينها في المنصب.

وقال كيث روكويل المتحدث باسم منظمة التجارة للصحفيين بمقر المنظمة في جنيف بعد الاجتماع المغلق "وفد واحد لم يدعم ترشيح الدكتورة نجوزي وقالوا إنهم سيواصلون دعم الوزيرة الكورية الجنوبية يو. كان ذلك وفد الولايات المتحدة الأمريكية."

وقررت المنظمة عقد اجتماع لتسوية الأمر في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بعد أقل من أسبوع من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس. ولم يتضح حتى الآن إن كانت نتيجة التصويت قد تؤثر على المعارضة الأمريكية لتعيين أوكونجو-إيويالا.

وأحجم أعضاء عديدون من بينهم الصين والولايات المتحدة عن الإعلان عن مرشحهم المفضل، لكن بعض الدول الإفريقية ودول الكاريبي وغيرها أبدت دعمها للمرشحة النيجيرية.

وتبنى الاتحاد الأوروبي ترشيحها في 26 أكتوبر تشرين الأول.

لكن ثلاثة مصادر تتابع المنافسة قالت إن واشنطن أبدت في أحاديث خاصة تفضيلها يو.

ونشأ فراغ القيادة بعد تنحي أزيفيدو عن رئاسة المنظمة قبل عام من انتهاء مدته في أغسطس/ آب. ويتولى إدارة المنظمة حاليا أربعة نواب للمدير العام.