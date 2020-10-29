فصيل عراقي يتحدث عن "وثائق لم تنشر من قبل" حول عملية استهداف قاسم سليماني

توعد زعيم حركة "النجباء" العراقية، أكرم الكعبي، مساء أمس الأربعاء، القوات الأمريكية الموجودة في العراق بـ"هجمات مميتة".

وقال الكعبي، الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران، في مؤتمر صحفي ، في مقر وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "الإجراءات الحالية للمقاومة العراقية ضد الولايات المتحدة هي مجرد ألعاب نارية"، متوعدا بعمليات وصفها بـ"الكبيرة والمميتة".

وأضاف: "الانتقام لدماء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لا يقتصر على جبهة واحدة، لكن هذا الانتقام سيؤخذ بكل أبعاده بمشاركة مختلف أقسام المقاومة حتى يتم طرد آخر جندي أمريكي"، معتبرا أن "إخراج القوات الأمريكية أحد مطالب الشعب العراقي".

وقال الكعبي: "في حال تحديد موعد للانسحاب الأمريكي من قبل الحكومة العراقية ورفض واشنطن لهذه المهلة، فإن مجموعات المقاومة لديها سبب قوي لإعادة أنشطتها وسترد بحزم على الأمريكيين"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطا أمريكية على الجماعات السياسية لوقف عمليات المقاومة في العراق".

وأشار زعيم حركة "النجباء" في العراق، إلى أن "المقاومة لديها معلومات إستخباراتية ووثائق هامة ودقيقة لم تنشر قبل ذلك حول عملية استهداف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مطالبا القضاء العراقي بإعلان نتائج التحقيقات أمام الجميع حتى يعلم العالم ما الذي حصل بالضبط، خاصة وأن سليماني جاء إلى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية".