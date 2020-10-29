قتيلان اثنان بهجوم "إرهابي" في مدينة نيس الفرنسية

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، اعتقال شخص بعد تنفيذه هجوما بسكين في مدينة نيس، راح ضحيته قتيلين.

ونقلت "رويترز" تصريحا لوزير الداخلية الفرنسية يؤكد فيه "وجود عملية أمنية جارية في مدينة نيس".

وكتبت الشرطة الفرنسية على تويتر: "مقتل شخص وجرح آخر في هجوم بالسكين في مدينة نيس جنوبي فرنسا والشرطة تعتقل المعتدي".

قبل أن تؤكد في تغريدة أخرى مقتل شخصين جراء الهجوم.

[#EvenementGrave] Evénement très grave Eglise Notre Dame à Nice Respect le Périmètre de sécurité de @PoliceNationale N'empruntez pas secteur centre ville - Explosion déminage Police Nationale Ne paniquez pas - pic.twitter.com/PqJRyijsab — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020

وأضافت الشرطة "لا داعي للذعر، تم تطويق المنطقة والوضع تحت السيطرة".

فيما يعتقد رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، بحسب الأدلة، أن الهجوم الحاصل قرب كنيسة نوتردام هو "عمل إرهابي".

يتبع..