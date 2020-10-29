لحظة اعتقال الشرطة منفذ هجوم الطعن في نيس.. فيديو وصور للمدينة بعد الحادثة

نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورة لمدينة نيس التي شهدت هجوم طعن بالسكين راح ضحيته 3 قتلى، بالإضافة للحظة اعتقال منفذ الهجوم.

انتشر على الإنترنت مقطع فيديو تظهر فيه لحظة اعتقال الشرطة منفذ حادثة الطعن التي راح ضحيتها 3 قتلى في نيس، وجرح فيها عدة آخرون.

Местные СМИ публикуют момент задержания мужчины, который напал с ножом на людей у церкви в Ницце. pic.twitter.com/8uKs7mSPlJ — lifenews_ru (@lifenews_ru) October 29, 2020

ونشر ناشطون على "تويتر" مقطع فيديو للشارع أمام كنيسة نوتردام دي نيس.

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

وتُظهر اللقطات شارعًا شبه فارغ أمام الكاتدرائية، مع العديد من سيارات الشرطة في الشارع.

وفي صورة أخرى لأحد النواب الفرنسيين، نلحظ وجود سيارات الإسعاف والأمن في الشارع (مكان الحادثة).

Des événements très graves se déroulent actuellement près de l’église Notre dame de Nice.



Soutien aux forces de sécurité.

Évitez le secteur ! pic.twitter.com/MUuxnNqsmM — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

وبحسب ما ورد، لا تزال عملية الشرطة جارية، ومع ذلك، فقد تم بالفعل اعتقال منفذ الهجوم، وفقًا لرئيس البلدية كريستيان إستروزي.