فرنسا... قرار جديد بشأن ارتداء الكمامات

أعلنت الحكومة الفرنسية قرارا جديدا بشأن ارتداء الكمامات، مع قرارات الإغلاق التي أعلن عنها بتصاعد أعداد الإصابات بفيروس كوورنا المستجد في البلاد.

وقال جان كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، إن "وضع الكمامات في المدارس سيشمل تلاميذ المدارس الابتدائية اعتبارا من سن ست سنوات".

وقال كاستيكس لدى افتتاح نقاشات الاغلاق: "كنا نتوقع موجة ثانية من الاصابات بكوفيد-19، لكن اي بلد لم يتوقع تسارعها بهذه الوتيرة المفاجئة والسريعة، بحسب موقع "فرانس 24".

Après l'annonce du #confinement2 en France 🇫🇷, le Premier ministre a a indiqué, jeudi, que "le port du masque sera étendu aux enfants du primaire, dès l'âge de six ans".



Il précisera les mesures du confinement à 18 h 30 #confinementSaison2https://t.co/bP4L4xgxtD — FRANCE 24 Français (@France24_fr) October 29, 2020

​وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "لطالما دعوت إلى توخي الحذر. البعض الذي يقول لنا اليوم إنه كان علينا التحرك وبشكل أكثر حزما أو أننا لم نتخذ تدابير كافية زعموا في حينها أننا كنا نفرض إجراءات كثيرة".

وأضاف كاستيكس:

"اعتبارا من الاثنين سيتم تعديل البروتوكول الصحي وتعزيزه لضمان حماية جميع الأطفال والمعلمين وأولياء أمور الطلاب وفقًا للرأي المرسل إلينا (الأربعاء) من قبل المجلس الأعلى للصحة العامة".

وأكد كاستيكس على ضرورة "العمل من المنزل قدر الإمكان... وفي القطاع الخاص يجب العمل من المنزل خمسة أيام من أصل خمسة لكل الوظائف التي يمكن القيام بها عن بعد".

ولفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى أنه "علينا الاستمرار في العمل قدر الإمكان بالطبع ضمن شروط صحية وقائية مع وقف تفشي الفيروس لأن البطالة والفقر قد يقتلان أيضا"، وشدد على أن الشركات التي تنظم الفعاليات و"دور السينما والمسارح" ستغلق.

قررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، توسيع نطاق حظر التجوال المفروض على 16 منطقة ليشمل 38 منطقة إضافية ابتداء من ليل يوم غد الجمعة، لمدة 6 أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس في مؤتمر صحفي: "قررنا فرض حظر التجوال على 38 منطقة إضافية والفيروس ينتشر اليوم على كامل الأراضي".

وأضاف: "ابتداءا من منتصف ليل الجمعة، سيشمل حظر التجوال 54 منطقة أي قرابة 46 مليون مواطن وسيطبق من الساعة الـ 9 مساء لغاية الـ 6 صباحا وذلك لمدة 6 أسابيع".