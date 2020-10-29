اعتقال منتج هوليوود ديفيد جيلود بتهمة الاعتداء الجنسي للمرة الثانية خلال 4 أشهر

قالت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إن أحد منتجي هوليوود اعتقل يوم الأربعاء للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسيا، بعد أربعة أشهر من اتهامه بتخدير أربع نساء وخطفهن واغتصابهن.

قالت شرطة الولاية إن ديفيد جيلود الذي أنتج فيلم "أشقر ذري"، متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال "اجتماع مسائي" يوم 21 أكتوبر/ تشرين الثاني، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Hollywood producer David Guillod arrested on sex assault charges again https://t.co/e5dQ3ogwH7 pic.twitter.com/KqMfUxW1lS — Page Six (@PageSix) October 29, 2020

​كان جيلود، 53 عامًا، قد خرج بكفالة بعد أن كان مسجونا بتهم سابقة تتعلق بالاعتداء الجنسي مرتبطة بأربع هجمات مزعومة وقعت بين عامي 2012 و2015 في مقاطعتي سانتا باربرا ولوس أنجلوس.

استقال جيلود كرئيس تنفيذي لشركة "Primal Wave Entertainment" في عام 2017 بعد وقت قصير من اتهام الممثلة جيسيكا بارث له علنًا باغتصابها قبل خمس سنوات.

قال ممثلو الادعاء إن جيلود يواجه عقوبة تصل إلى 21 عاما في السجن إذا أدين بـ 11 تهمة جنائية تشمل خطف واغتصاب ضحية مخدرة.

وأكد محامي دفاعه، فيليب كوهين، أنه لم يتمكن من تقديم تفاصيل إضافية، لعدم تواصله معه بشكل مباشر.