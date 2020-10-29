تركيا تصدر بيانا بشأن حادثة الطعن في مدينة نيس الفرنسية

علقت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، على حادثة الطعن في مدينة نيس الفرنسية.

وقالت الخارجية التركية، في يبان لها، إنها "تدين بشدة حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية"، مؤكدة أن "تركيا تتضامن مع الشعب الفرنسي ضد العنف والإرهاب"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | الخارجية التركية تدين بشدة حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 29, 2020

​وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس إمرأة خلال الهجوم.

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى عقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث، فيما دعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس، جنوب البلاد.