ميركل مصدومة... ألمانيا تعلق على حادثة نيس وتعبر عن تعاطفها مع فرنسا

أعلن مجلس الوزراء الألماني، اليوم الخميس، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مصدومة بحوادث القتل الشنيعة في مدينة نيس الفرنسية.

وقالت ميركل، نقلاً عن بيان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الألماني: "أنا مصدومة جداً بحوادث القتل الشنيعة في كنيسة بنيس. أنا فكرياً مع أقارب القتلى والجرحى".

وكان شخص مجهول قد هاجم أشخاصا في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص. ويذكر أن هناك عدد من الإصابات أيضاً.

وتشير بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة

يأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني، برر فعلته بأنه "كان يريد معاقبة باتي على عرض رسوم كاريكاتورية للنبي محمد على التلاميذ في درس عن حرية التعبير".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.

حيث قالت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب: إنها "تلقت طلبا للتحقيق في هجوم طعن في نيس".

ومنذ مقتل باتي، أعاد المسؤولون الفرنسيون التأكيد على الحق في نشر الرسوم التي عُرضت على نطاق واسع في مسيرات تضامنا مع القتيل.

وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، حيث اتهمت بعض الحكومات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.