أرمينيا: لدى يريفان أدلة على إرسال تركيا مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ

قال وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكانيان إن يريفان لديها أدلة دامغة على إرسال تركيا مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك أدلة واقعية لا جدال فيها على وجود واستمرار إرسال تركيا لمقاتلين إرهابيين أجانب من سوريا وليبيا (إلى قره باغ)".

وتابع: "هذا ما تؤكده البيانات الاستخباراتية للدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتقارير الواردة من منطقة الصراع نفسها".

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن استقدام مسلحين مرتزقة من سوريا ودول الشرق الأوسط، وقال سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان تاغانيان، بأن مسلحين نقلتهم تركيا من سوريا يشاركون في الأعمال القتالية في مرتفعات قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بفرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قره باغ.