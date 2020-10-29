في 12 دولة أوروبية... علماء يكتشفون نوعا جديدا من فيروس كورونا

أفادت جامعة بازل في سويسرا، اليوم الخميس، بأن علماء من سويسرا وإسبانيا اكتشفوا نوعا جديدا من فيروس كورونا الذي نشأ في المملكة الإسبانية في صيف عام 2020 وينتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا.

زيوريخ - سبوتنيك. وصرحت الجامعة، التي شارك علماؤها في الدراسة، في تقريرها على موقعها الرسمي: "اكتشف العلماء من بازل وإسبانيا نوعا جديدا من فيروس "سارس–كوف-2" الذي انتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر الأخيرة"، وفقا لما ورد في النسخة الأولية للمقال العلمي.

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من عدم وجود دليل على أن هذه النسخة من الفيروس هي أكثر خطورة، إلا أن انتشارها قد يعطي فكرة عن فعالية سياسة السفر التي اعتمدتها الدول الأوروبية خلال الصيف".

وأوضح البيان أن "العلماء قاموا بدراسة تحليلية ومقارنة تسلسلات الجينوم الفيروسي التي تم جمعها من مرضى "كوفيد-19" في جميع أنحاء أوروبا لتتبع تطور وانتشار العامل المرضي (الممرض) وأظهرت الدراسة أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا "20 آ. إي يو1" نشأ في إسبانيا في الصيف وتم اكتشافه لأول مرة لدى العمال الزراعيين.

ويقول العلماء إنه "منذ 20 تموز/ يوليو، انتقل النوع الجديد من "كوفيد-19" مع المسافرين مع فتح الحدود في جميع أنحاء أوروبا، وتم تسجيله الآن في 12 دولة أوروبية، بالإضافة إلى هونغ كونغ ونيوزيلندا.

يذكر أن نسخة "20 آ. إي يو1" مسؤولة عن 90 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، وحوالي 80 بالمئة في إسبانيا، و60 بالمئة في إيرلندا، وما بين 30-40 بالمئة في سويسرا وهولندا. وتم العثور على نوع جديد من الفيروس في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج والسويد.

ويعتقد باحثون أوروبيون أن تخفيف قيود السفر وانتهاكات إجراءات التباعد الاجتماعي في الصيف ساهمت في انتشار هذا النوع من فيروس كورونا.