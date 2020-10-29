نتنياهو يعلق على قرار بيع أمريكا 50 مقاتلة "إف-35" للإمارات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التقارير التي أفادت بأن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس بعزمها المضي قدما في بيع 50 مقاتلة "إف-35" لدولة الإمارات.

وقال نتنياهو معلقا على مضي واشنطن في صفقة بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات، وفقا لـ"رويترز":

"نحن جميعا نواجه تهديدا مشتركا".

وكانت "رويترز" قد نقلت مساء اليوم، عن مصادر لها إن "البيت الأبيض أخطر الكونغرس بأنه ينوي بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" من صنع شركة لوكهيد مارتن إلى دولة الإمارات".

يذكر أن إسرائيل قد ألمحت في وقت سابق إلى موافقتها على بيع أمريكا طائرات "إف-35" للإمارات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس، إن تل أبيب لن تعارض بيع أمريكا "أسلحة معينة" للإمارات، في إشارة على ما يبدو للطائرات "إف-35".

وأضافا: "إن الولايات المتحدة تعمل على تطوير القدرات العسكرية لإسرائيل، وتحافظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك فإن تل أبيب لن تعارض بيع هذه الأنظمة إلى الإمارات".

وكان مـساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، قد أكد أن بلاده ماضية قدما في تزويد الإمارات بطائرات إف-35 مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل.

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة".

ووافقت واشنطن على النظر في السماح للإمارات بشراء طائرات "إف-35" الشبح، في صفقة جانبية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.