السلطات الفرنسية تستبعد فرضية الهجوم الإرهابي في أفينيون

قال ممثلو الادعاء في فرنسا إن الرجل المسلح الذي حاول مهاجمة ضباط الشرطة في مدينة أفينيون مختل عقليا وأن إدارة مكافحة الإرهاب ليست ضالعة في التحقيق.

ووفقا لصحيفة "بروفانس" الفرنسية، قال المدعي العام فيليب جيماس "نحن قلقون لأن هذا فعل شخص غير متوازن".

وأضاف "هذه مسألة قانون جنائي عام، فقد استبعدت دائرة مكافحة الارهاب أن يكون الهجوم إرهابيا".

وبحسب المدعي، فإن الرجل لم يصرخ "الله أكبر" ولم يكن مسلحاً بسكين.

في وقت سابق أفيد أن الشرطة الفرنسية في أفينيون أطلقت النار وقتلت رجلا كان يحاول مهاجمة الشرطة بسكين. وردا على التهديدات، فتحت الشرطة النار على المهاجم الذي مات متأثرا بجراحه.