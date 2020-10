القوات الأذربيجانية على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شوشة الاستراتيجية

قال أراييك هاروتيونيان في فيديو نشر عبر "فيسبوك" إنّ "العدو على بعد بضعة كيلومترات من شوشة، خمسة كيلومترات كحد أقصى"، مضيفاً أنّ "الهدف الرئيس للعدو هو اجتياح شوشة (...) ومن يسيطر عليها، يسيطر على ارتساخ"، في إشارة إلى التسمية الأرمنية لإقليم ناغورني قره باغ، بحسب ما ذكرت وكالة "france24" الفرنسية.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation