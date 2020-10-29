المفوضية الأوروبية: جميع دول الاتحاد الأوروبي تحصل على لقاح ضد كورونا في نفس الوقت

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، اليوم الخميس، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نفس الوقت ووفقا لعدد السكان.

موسكو - سبوتنيك. وقالت أورسولا فون دير لين في مؤتمر صحفي: "الأولوية هي ضمان توزيع اللقاح بشكل عادل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. لدي هنا أخبار سارة لكم: ستتلقى جميع دول الاتحاد الأوروبي اللقاح في نفس الوقت وفي ظل نفس الظروف وفقا لعدد سكانها".

ولفتت أورسولا فون دير لين إلى أنه تم تخصص 220 مليون يورو لنقل مرضى فيروس كورونا المستجد بين دول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، أمس الأربعاء، رصد أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى الذي يسجل في أسبوع واحد منذ تفشي الجائحة.

وفي السياق، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن أوروبا تحتاج إلى "تكثيف جدي" لجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكن المنظمة لا تزال متفائلة أن الدول الأوروبية لن تحتاج لفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

وذكرت المديرة الفنية للمنظمة، ماريا فان كيرخوف، لدى سؤالها عن تزايد عدد الإصابات في أوروبا: "ما زلنا نأمل أن الدول لن تضطر إلى فرض عزل عام".

وقال خبير الطوارئ في المنظمة، مايك ريان: "حاليا نحن في موقف متأخر جدا في احتواء هذا الفيروس في أوروبا، وبالتالي ليكون لنا السبق سيتطلب الأمر تكثيفا جديا للإجراءات".