الرئيس الإيراني: بث اليأس بين أبناء الشعب أكبر خيانة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس إن أكبر خيانة في ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها الشعب الايراني الحرب الامريكية والصهيونية هو إطلاق تصريحات لزرع اليأس والخيبة لدى الشعب لتضعيف معنوياته، على حد تعبيره.

وأضاف روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة الطاقة إنه رغم الاذى الذي ألحقته العقوبات بالشعب الإيراني حيث أنه يرزح تحت الضغوطات الناجمة عن الحظر إلا أن هذه العقوبات باتت عاجزة عن كسر إرادتنا، بحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات، بعضهم يتمركزون في الصين.

وتمثل هذه العقوبات أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الضغط على طهران قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الرئاسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط في إيران عبر وضع كيانات وأفراد على قائمة العقوبات الأمريكية، بينهم وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، وذلك بدعوى دعمهم للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي أنها استهدفت بعقوباتها قطاع النفط في إيران بضم وزير النفط و7 أفراد آخرين و10 كيانات إلى قائمة العقوبات، وجاء في البيان:

"تصنف الولايات المتحدة اليوم وزارة النفط الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية" على قائمة العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب وذلك لتمويلهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني."

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن "النظام الإيراني يستخدم القطاع النفطي من أجل دعم أنشطة فيلق القدس المزعزعة للاستقرار".