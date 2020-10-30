آبل تغلق 17 من أصل 20 متجرا فرنسيا وسط إجراءات إغلاق جديدة

أظهر موقع شركة أبل على الإنترنت أن الشركة ستغلق مؤقتًا 17 من أصل 20 متجرًا في فرنسا اعتبارًا من 30 أكتوبر.

يأتي ذلك حيث تدخل البلاد في إغلاق جديد لمدة شهر وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب رويترز.

وبحسب الموقع، ستبقى متاجر الشركة الـ15 في ألمانيا مفتوحة.

وسجلت فرنسا أمس الخميس 47637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك مقابل 36437 حالة يوم الأربعاء.

وتخطى إجمالي الإصابات في البلاد 1.28 مليون إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 36020 بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.

من جانبه، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لجائحة فيروس كورونا فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة موجة ثانية من الجائحة بدأت في الشهر الماضي.

في السياق، قال جان فرانسوا دلفريسي المستشار العلمي للحكومة، إنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون ذكر في وقت متأخر أمس الأربعاء أن فرنسا قد تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام بمجرد أن تتراجع حالات الإصابة بكورونا إلى نحو 5 آلاف يوميا من 40 ألفا يوميا في الوقت الراهن.