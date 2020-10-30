رئيس البرازيل يطلب من بوتين إطلاق سراح سائق لاعب كرة قدم سابق

يخطط رئيس البرازيل جايير بولسونارو لمناقشة إمكانية إطلاق سراح البرازيلي روبسون أوليفيرا، وهو سائق لاعب كرة القدم السابق فرناندو الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بولسونارو خلال بث مباشر على "فيسبوك": "ستنطلق قمة بريكس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني) قريبا. وسأطلب خلالها لقاء شخصيا مع السيد فلاديمير بوتين. وأنا متأكد من أنه سيقبل، لأن القضية (التي أريد مناقشتها معه) إنسانية".

تم القبض على روبسون أوليفيرا ووضعه في مركز احتجاز في عام 2019 لمحاولته تهريب ميثادون هيدروكلوريد، وهو عقار محظور في روسيا. ويُزعم أن الدواء كان مخصصًا لوالد زوجة لاعب كرة القدم.

ووفقًا لبولسونارو، فإن أوليفيرا "تصرف بأحسن النوايا ولم يستطع حتى تخيل أن الدواء الذي كان يحمله، والذي يمكن شراؤه في البرازيل من صيدلية بوصفة طبيب، يعتبر عقارًا محظورا في روسيا". بالإضافة إلى ذلك، قال بولسونارو "نأمل بتعاطفه (الرئيس بوتين مع القضية)"، مشيرًا إلى أنه بعث رسالة حول الأمر إلى الرئيس الروسي".

ولعب فرناندو مع نادي سبارتاك الروسي في فترة 2016-2019. وحاليا، يلعب مع نادي بكين سينوبو غوان.