ألمانيا تمدد مشاركة قواتها المسلحة بالعمليات ضد "داعش" في العراق

أقر ​البرلمان الألماني​ "البوندستاغ"، يوم أمس الخميس، قانون تمديد مشاركة ​القوات المسلحة​ الألمانية في عملية ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في ​العراق​.

ونشرت ألمانيا بيانا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "ألمانيا مستمرة في عمليتها بمحاربة الإرهاب والإرهابيين مع قوات التحالف الدولي "الناتو" في العراق.

Continuing the fight against Daesh with determination - Today, the Bundestag voted to extend the mandate for the deployment of the @Bw_Einsatz within the framework of the Global Coalition against Daesh & the #NATO Mission Iraq @IraqNato to January 2022. https://t.co/416cwqTZqI pic.twitter.com/3GOOqWb6F8 — Germany at NATO (@GermanyNATO) October 29, 2020

وأيد 431 نائباً في البرلمان الألماني القرار الأخير، في حين عارضه 209 نواب، معظمهم من حزب "البديل لألمانيا​" اليميني المتطرف، واليساريين و"الخضر"، في وقت امتنع 6 نواب آخرون عن التصويت. وتم تمديد تفويض العسكريين الألمان لمدة 15 شهرا حتى 31 كانون الثاني 2022.

وفي هذا السياق، أكد ​وزير الخارجية​ ​هايكو ماس​، أن "تنظيم "داعش" لا يزال خطيرا، حيث تقوم خلاياه النائمة بهجمات إرهابية في ​سوريا​ والعراق"، مشدداً على "أهمية منع التنظيم من الانتعاش، مشيدا بقرار البرلمان".