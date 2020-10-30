ألمانيا تمدد مشاركة قواتها المسلحة بالعمليات ضد "داعش" في العراق

ونشرت ألمانيا بيانا على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيه: "ألمانيا مستمرة في عمليتها بمحاربة الإرهاب والإرهابيين مع قوات التحالف الدولي "الناتو" في العراق.
Continuing the fight against Daesh with determination - Today, the Bundestag voted to extend the mandate for the deployment of the @Bw_Einsatz within the framework of the Global Coalition against Daesh & the #NATO Mission Iraq @IraqNato to January 2022. https://t.co/416cwqTZqI pic.twitter.com/3GOOqWb6F8— Germany at NATO (@GermanyNATO) October 29, 2020
وأيد 431 نائباً في البرلمان الألماني القرار الأخير، في حين عارضه 209 نواب، معظمهم من حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف، واليساريين و"الخضر"، في وقت امتنع 6 نواب آخرون عن التصويت. وتم تمديد تفويض العسكريين الألمان لمدة 15 شهرا حتى 31 كانون الثاني 2022.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية هايكو ماس، أن "تنظيم "داعش" لا يزال خطيرا، حيث تقوم خلاياه النائمة بهجمات إرهابية في سوريا والعراق"، مشدداً على "أهمية منع التنظيم من الانتعاش، مشيدا بقرار البرلمان".
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