الجيش الإيراني: لا خطر يهدد حدود بلادنا

قال قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إنه لا خطر يهدد حدود بلاده.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء أمس الخميس، عن حيدري، بعد تفقده البلدات الحدودية القريبة من مناطق الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، أنه لا يوجد أي خطر يهدد حدود إيران ، وبأن الهدف من زيارته التفقدية هو تقييم جهوزية القوات والمنظومات الجوية والبرية في بلاده.

وأكد حيدري أن "معسكرات إيران زاخرة بالشباب المدرب والمستعد، وأنه على الأعداء أن يعلموا بأنهم لو كانوا يفكرون في القيام بأي مؤامرة، فإننا لن ندع لهم أجواء للتنفس في أطراف حدود البلاد".

وأكدت الوكالة الإيرانية أنه منذ تجدد الاشتباكات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا قبل أكثر من شهر، سقطت العشرات من القذائف العشوائية من قبل طرفي النزاع حول قرة باغ على الأراضي الإيرانية، في المناطق الحدودية التابعة لمدينة خدا آفرين.

ويشار إلى أن المناطق الحدودية لمدينة خدا آفرين بمحافظة آذربيجان الشرقية، هي بطول 135 كم، إلى الجوار من خطوط الحرب بين قوات جمهورية آذربيجان وأرمينيا.