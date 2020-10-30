بعد حادثة الطعن... نيس تنام على صيحات تثير القلق... فيديو

قام رئيس بلدية نيس بنشر مقطع فيديو لمظاهرات عمت شوارع المدينة الفرنسية ليل أمس عقب الهجوم الإرهابي الذي تم تنفيذه فيها.

إيريك سيوتي كتب على المقطع "تظاهر محتجون يرددون صيحات الله أكبر مساء عقب هجوم نيس".

وأضاف"دعونا نوقفهم.. نطردهم".

Les islamistes turcs ont manifesté aux cris d’Allah Akbar en plein cœur de Dijon le soir de l’attentat de Nice



Arrêtons les ! Expulsons les !



pic.twitter.com/Q8IxoFYX8S — Eric Ciotti (@ECiotti) October 30, 2020

يذكر وأنه في يوم أمس الخميس، قام أحد الأشخاص بمهاجمة كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص، وخلف عددا من الإصابات أيضاً.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة، وهو يردد كلمة "الله أكبر".

يأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني، برر فعلته بأنه "كان يريد معاقبة باتي على عرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد على التلاميذ في درس عن حرية التعبير".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.

حيث قالت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب: إنها "تلقت طلبا للتحقيق في هجوم طعن في نيس".

ومنذ مقتل باتي، أعاد المسؤولون الفرنسيون التأكيد على الحق في نشر الرسوم التي عُرضت على نطاق واسع في مسيرات تضامنا مع القتيل.

وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، حيث اتهمت بعض الحكومات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.