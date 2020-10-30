بعد حادثة الطعن... نيس تنام على صيحات تثير القلق... فيديو

إيريك سيوتي كتب على المقطع "تظاهر محتجون يرددون صيحات الله أكبر مساء عقب هجوم نيس".
وأضاف"دعونا نوقفهم.. نطردهم".
Les islamistes turcs ont manifesté aux cris d’Allah Akbar en plein cœur de Dijon le soir de l’attentat de Nice— Eric Ciotti (@ECiotti) October 30, 2020
Arrêtons les ! Expulsons les !
pic.twitter.com/Q8IxoFYX8S
يذكر وأنه في يوم أمس الخميس، قام أحد الأشخاص بمهاجمة كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، حيث تمكن من قتل 3 أشخاص، وخلف عددا من الإصابات أيضاً.
وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة، وهو يردد كلمة "الله أكبر".
ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.
حيث قالت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب: إنها "تلقت طلبا للتحقيق في هجوم طعن في نيس".
ومنذ مقتل باتي، أعاد المسؤولون الفرنسيون التأكيد على الحق في نشر الرسوم التي عُرضت على نطاق واسع في مسيرات تضامنا مع القتيل.
وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، حيث اتهمت بعض الحكومات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.
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