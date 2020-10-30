"زيتا" يقتل 6 أشخاص ويقطع الكهرباء عن الملايين في الجنوب الأمريكي

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في جنوب شرقي الولايات المتحدة وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني نسمة بعدما اجتاح الإعصار زيتا ساحل خليج المكسيك واتجه نحو الشمال الشرقي.

وقالت إدارة الصحة في لويزيانا، لوكالة "رويترز"، إن أول ضحية مؤكدة للإعصار كانت رجلا يبلغ من العمر 55 عاما في نيو أورليانز توفي صعقا بالكهرباء.

وذكر مسؤولو إطفاء بمقاطعة جوينيت أن أربعة لقوا حتفهم بعد ذلك في ألاباما وجورجيا بسبب سقوط أشجار على منازلهم. وغرق رجل يبلغ من العمر 58 عاما في مسيسبي حاصرته المياه المرتفعة بعدما صوّر فيديو عن العاصفة.

A serene sunset and beautiful moonrise on the #Mississippi coast- roads are nearly cleared to allow for major debris removal to start on Friday. #HurricaneZeta @spann pic.twitter.com/BzlMZMb5CP — Crystal (@c_rodenanderson) October 30, 2020

​وتشكل الإعصار زيتا في البحر الكاريبي ثم تحول من عاصفة استوائية إلى إعصار مدمر من الدرجة الثانية في أقل من أربعة أيام، واجتاح شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك ثم تحرك عبر خليج المكسيك ليضرب الساحل الأمريكي في وقت متأخر يوم الأربعاء.