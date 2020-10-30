"زيتا" يقتل 6 أشخاص ويقطع الكهرباء عن الملايين في الجنوب الأمريكي

وقالت إدارة الصحة في لويزيانا، لوكالة "رويترز"، إن أول ضحية مؤكدة للإعصار كانت رجلا يبلغ من العمر 55 عاما في نيو أورليانز توفي صعقا بالكهرباء.
وذكر مسؤولو إطفاء بمقاطعة جوينيت أن أربعة لقوا حتفهم بعد ذلك في ألاباما وجورجيا بسبب سقوط أشجار على منازلهم. وغرق رجل يبلغ من العمر 58 عاما في مسيسبي حاصرته المياه المرتفعة بعدما صوّر فيديو عن العاصفة.
A serene sunset and beautiful moonrise on the #Mississippi coast- roads are nearly cleared to allow for major debris removal to start on Friday. #HurricaneZeta @spann pic.twitter.com/BzlMZMb5CP— Crystal (@c_rodenanderson) October 30, 2020
وتشكل الإعصار زيتا في البحر الكاريبي ثم تحول من عاصفة استوائية إلى إعصار مدمر من الدرجة الثانية في أقل من أربعة أيام، واجتاح شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك ثم تحرك عبر خليج المكسيك ليضرب الساحل الأمريكي في وقت متأخر يوم الأربعاء.
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