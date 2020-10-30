الشرطة الفرنسية تفرق محتجين على الإغلاق الثاني بالغاز المسيل للدموع.. فيديو

ونشرت وكالة "ربتلي" التابعة لقناة "آر تي" مقاطع فيديو لعشرات من المتظاهرين الذين شرعوا في مسيرة احتجاج ليلة الخميس، بدءاً من ساحة الجمهورية الشهيرة في باريس واستمرارا إلى المدينة.
وبينما كانت المسيرة تشق طريقها عبر باريس، سُمع متظاهرون مفعمون بالحيوية وهم يرددون شعارات ضد الإغلاق، وبعضهم يطلق الألعاب النارية، ويحرق المشاعل ويقلبون علب القمامة أثناء سيرهم.
🔴Environ 150-200 personnes manifestent actuellement dans les rues de la capitale contre le confinement.#COVID19 #confinement2 #reconfinement2 #Paris pic.twitter.com/9fND8bwmWU— Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 29, 2020
وواجه التجمع في النهاية مجموعة من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من مركز "بومبيدو"، على بعد حوالي 1.5 كيلومتر (0.9 ميل) من نقطة انطلاق الاحتجاج، وأدى ذلك على الفور إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على الحشد، ما أدى إلى تشتت المتظاهرين.
🔴Plusieurs poubelles sont renversées sur le trajet de la manifestation contre le #confinement à Paris. #COVID19 #confinement2 #reconfinement2 #Paris pic.twitter.com/kCgg9eVvYO— Charles Baudry (@CharlesBaudry) October 29, 2020
وتم اتخاذ إجراءات مماثلة في أماكن أخرى في فرنسا، بما في ذلك في مدينتي كاستر وتولوز، حيث سُمع المتظاهرون وهم يهتفون "ثورة" و"الجميع يكره الحبس"، في إشارة إلى إجراءات "كوفيد-19" التي تم تصعيدها مؤخرًا.
ولغاية يوم أمس الخميس، سجلت فرنسا 47637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك مقابل 36437 حالة تم تسجيلها أول أمس الأربعاء.
وبحسب بيان وزارة الصحة الفرنسية، فقد تخطى إجمالي الإصابات في البلاد 1.28 مليون إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 36020 بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.
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